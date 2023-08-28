水利署人工養灘加高培厚沙灘。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

蘇拉颱風逼近台灣，適逢今年最大滿月大潮，台南市長黃偉哲28日主持防汛會議，要求水利局確認各站抽水設備正常，加強防汛整備，並加速封堵北門雙春的防風林破口。

台南市水利局表示，全市499台大型移動式抽水機，已預佈479台進駐低窪地區，另有20台機動機組可供調度、全市60座大型抽水站及水門皆已完成啟閉測試，妥善率為100％，另預先洩降滯洪池，約可增加1100萬噸蓄水空間。

安南區低窪處8月初一度因降雨強度大造成積水，台南市水利局在城西街已完成沉水式抽水機裝設及試運轉作業，並調派移動式抽水機支援抽排；為避免海水倒灌，更在城西街側溝裝設防潮閘門，避免受暴潮影響而積淹水。

全市3700片防水擋板已分配給31個區公所及防災社區使用，宣導公所提前佈設在淹水熱點。

北門區雙春海堤破口修復工程，林業署18日進場施工，25日完成破口封堵，土堤護坡長度20公尺、寬度10公尺、高度3公尺，持續加厚加固中。水利署同步在外側沙灘載運土方養灘，長度100公尺、寬度10公尺、高度3公尺，高潮位時海水已無溢堤情形。

因應蘇拉颱風來襲，黃偉哲呼籲中央明、後2日儘速趕工加固，與地方共同合作守護雙春海岸。