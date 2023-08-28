對於忙碌的日本上班族來說，好吃又平價的定食餐廳，實在是個可以好好享受用餐時光的好地方。專門調查各種排名的網站ねとらぼ調査隊與日本調查網站《Voicenote》合作，想要了解日本上班族覺得最好吃的定食連鎖店是哪一家。今（28）日公布的調查結果顯示，其中有多家竟然台灣也吃得到！

這份2023年最新調查結果顯示，最受日本上班族好評的定食連鎖餐廳就是台灣人也相當熟悉的「大戶屋」，以40.2%的壓倒性得票率拿下第1名。大戶屋於1958年創立於東京池袋，截至2023年8月25日，在日本全國共有311家門市，主要分布在關東地區，而且還擴展到美國、泰國、台灣、香港、上海、印尼、新加坡和越南。除了種類豐富的套餐，營養均衡的特點也是吸引上班族的原因。

排名第2的「やよい軒」（彌生軒），得票率高達32.3%，同樣在台灣也設有門市。截至2023年7月，在全日本擁有360家門市。餐點現點現做，作為定食主角的米飯可以免費續加，讓上班族可以好好飽餐一頓。

其他第3至第15名餐廳與得票率分列如下：

第3名：半田屋 （得票率4.9%）

第4名：まいどおおきに食堂（在台灣有「南京建國食堂」、「大安森林食堂」等分店）（得票率3.7%）

第5名：おぼんdeごはん（台灣：「御盤の食堂」）（得票率3.0%）

第6名：とろ麦（得票率2.4%）

第7名：街かど屋（得票率1.8%）

小樽なると屋（得票率1.8%）

築地食堂源ちゃん（得票率1.8%）

第10名：ザめしや（得票率1.2%）

宮本むなし（得票率1.2%）

百菜 旬（得票率1.2%）

野郎めし（得票率1.2%）

龍神丸（得票率1.2%）

第15名：しんぱち食堂（得票率0.6%）

なかよし（得票率0.6%）

菜々家（得票率0.6%）