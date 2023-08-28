比亞迪電子董事會認為，收購事項將拓展集團的客戶與產品邊界，拓闊智慧手機零部件業務，大幅改善集團客戶與產品結構，增加核心器件產品的戰略性布局，有助推動集團產業升級，在提高集團產品市場占有率的同時，提升集團的整體競爭力，保持長期可持續發展，為客戶及股東創造價值。
此外，比亞迪28日晚公布上半年業績，期間營業收入2,601.24億元，年增長72.72％；淨利潤109.54億元，年增長204.68％。
比亞迪電子28日公布，以人民幣（下同）約158億元的代價，向捷普電路（新加坡）收購旗下在成都、無錫的零組件生產製造業務。綜合媒體整體，這是比亞迪史上規模最大的一次收購。受此影響，美股捷普28日盤前一度漲近5％。
比亞迪電子董事會認為，收購事項將拓展集團的客戶與產品邊界，拓闊智慧手機零部件業務，大幅改善集團客戶與產品結構，增加核心器件產品的戰略性布局，有助推動集團產業升級，在提高集團產品市場占有率的同時，提升集團的整體競爭力，保持長期可持續發展，為客戶及股東創造價值。
此外，比亞迪28日晚公布上半年業績，期間營業收入2,601.24億元，年增長72.72％；淨利潤109.54億元，年增長204.68％。
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