比亞迪電子28日公布，以人民幣（下同）約158億元的代價，向捷普電路（新加坡）收購旗下在成都、無錫的零組件生產製造業務。綜合媒體整體，這是比亞迪史上規模最大的一次收購。受此影響，美股捷普28日盤前一度漲近5％。