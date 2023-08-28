新北市新莊27日早上11時35分發生一起機車起火意外，75歲劉姓老翁當時騎車經過中港路不慎自摔，結果倒地的機車突然因不明原因冒煙起火，所幸路人見狀趕緊將劉翁拉走後以滅火器滅火，後續消防人員趕抵現場後便接手將火勢撲滅，詳細起火原因仍有待相關單位釐清。

據了解，劉翁當時騎車經過中港路麥當勞前的路口，疑似煞車不慎導致自摔，當老翁從地上起身，倒地的機車卻突然起火，瞬間火勢一發不可收拾，所幸路邊有民眾即時將老翁拉到一旁休息，並拿起滅火器滅火。

後續消防人員獲報趕抵現場後接手滅火，順利將火勢撲滅，所幸無造成人員傷亡，詳細起火原因有待相關單位釐清。

新北市政府消防局第二大隊提醒，騎乘機車起火時應立即靠邊停放，查看火勢，若火勢不大，在安全無虞下可嘗試以鄰近滅火器初期滅火，若一支滅火器無法撲滅火勢，則可能為火載量過大，應放棄滅火進行避難，等待消防人員到場處理。