此外，商湯科技期間收入年增1.26％至14.33億元。智慧商業領域收入年增50.2％至8.54億元。智慧生活領域收入年增6.7％至3.12億元。智慧汽車領域收入年減30.5％至8,390萬元。

香港經濟日報指出，商湯科技期間研發支出已達17.83億元，超過收入金額。其過研發支出已較去年下半年減少10％，銷售支出也較去年下半年減少16.2％，反映該企業已開始控制成本。