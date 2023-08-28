此外，商湯科技期間收入年增1.26％至14.33億元。智慧商業領域收入年增50.2％至8.54億元。智慧生活領域收入年增6.7％至3.12億元。智慧汽車領域收入年減30.5％至8,390萬元。
香港經濟日報指出，商湯科技期間研發支出已達17.83億元，超過收入金額。其過研發支出已較去年下半年減少10％，銷售支出也較去年下半年減少16.2％，反映該企業已開始控制成本。
港股商湯科技28日公布，今年上半年淨虧損人民幣（下同）31.23億元，較去年同期虧損規模31.58億元僅有些微改善。經調整虧損規模也達到23.93億元，同樣較去年同期虧損規模25.64億元改善幅度不高。
此外，商湯科技期間收入年增1.26％至14.33億元。智慧商業領域收入年增50.2％至8.54億元。智慧生活領域收入年增6.7％至3.12億元。智慧汽車領域收入年減30.5％至8,390萬元。
香港經濟日報指出，商湯科技期間研發支出已達17.83億元，超過收入金額。其過研發支出已較去年下半年減少10％，銷售支出也較去年下半年減少16.2％，反映該企業已開始控制成本。
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