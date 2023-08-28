信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常這樣狀況出現在景氣轉折初期，區域內還有些空置店面，加上消費商機還沒有爆發跡象，但房東多嗅到景氣回升的味道，因此強勢的觀光商圈開始出現空置率改善，觀光需求大幅回流，預計今年有機會國際觀光人次回到疫情前的5~6成，西門町的觀光伴手禮店也開始增加，就是觀光回升的跡象。

統計實價紀錄，西門町先前指標大樓由KTV業者以每月百萬承租，不過租約內就有調漲租金條款，包括第1年月租100萬，第2-4年月租120萬，第5-7年月租126萬，第8-10年月租132萬，另外西門町今年近一年前10高單價的租賃案，也有四件訂有漲租條款，包括成都路3號第1-2年月租25萬含稅，第3-4年月租25.75萬含稅，第5年月租26萬5225元含稅。

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，疫情期間西門町受到重創，租金大概是疫情前的4~5折，現在回到疫情前的6~7折，不過有些大型的長租客戶，多訂有漲租條款，最終租金會回到疫情前的8~9折，顯示現階段雖然觀光還在回血階段，但房東也預期未來會變更好，即使當前租金回不到疫情前盛況，但也不願意訂長期偏低的租金，企業也認為好店面值得先卡位，因此才出現這種長約客戶的漲租條款。