出身音樂世家的小提琴家林子安外型帥氣，有「最帥小提琴王子」封號，他曾與張清芳、陳奕迅、蘇打綠、阿妹、江蕙等人合作，7月26日他突發文道歉，坦承介入他人感情，甚至染毒，讓網友全看傻，隔天又表示先前說的並非事實讓外界霧裡看花，近日有民眾上傳他染毒和出軌的道歉影片，再次引起討論。

根據《記者爆料網》報導，有民眾提供林子安的道歉影片，林子安疑似承認接觸毒品，並餵給女方吃，他為此90度鞠躬道歉。知情人士透露道歉文是林子安前女友要求，而林子安偷吃的對象是鳥總許智超兒子Willy的女朋友。曾具國手且任職過SBL金酒及台銀總教練的「鳥總」許智超近日傳出婚內出軌，帶小三多次進出汽車旅館、當街擁吻，甚至帶回家聚餐，目前許智超元配已對兩人提出告訴。也是因為許智超爆出外遇案，林子安再遭爆料。

（來源／影片取自記者爆料網 YouTube，如遭刪除請見諒。）

事實上，林子安在7月27日就曾發聲坦承感情處理失當，願對雙方伴侶、家人及社會大眾道歉，他發布的貼文也並非事實，當時兩方情侶已充分溝通，他也會深刻反省，日後專注於工作上，自此之後他再無發文，相當低調。對於他的聲明，網友評價兩極「大家以後做錯事情先道歉，轉頭再不承認」、「學弟，錯了就錯了，不一定要動用到律師」、「犯錯了，不代表你的音樂才華不好啊，為什麼把yt頻道刪了啦！」、「不管怎麼說音樂還是好聽的」、「會繼續支持你放心」。

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