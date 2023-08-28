聯發科過去一段時間股價表現雖溫吞，但內外資大型研究機構的態度，其實已經出現不小轉變，有愈來愈樂觀的趨勢。高盛證券先前便指出，聯發科面臨的各項利空因素看來已趨穩，全球智慧機市場迎來轉折點，研判未來12～18個月將重拾營收成長動能，將推測合理股價從605元調升到770元。外資圈看聯發科最高股價預期，則是美銀證券的930元。

中信投顧本次更將矛頭對準AI大潮流，直言聯發科掌握天時地利人和，擁抱邊緣AI時代來臨。聯發科將於第四季推旗艦機處理器，導入Meta Llama2大型語言模型（LLM），並結合自有APU與AI開發平台。中信投顧說明，未來智慧機可執行生成式AI功能，有助提升消費者換機意願，且ARM IP躍居邊緣AI技術核心，在聯發科競爭者高通與ARM有法律爭議下，聯發科可望成為邊緣AI趨勢下，智慧機晶片的主要受惠者。

評價面來看，聯發科過去五年本益比介於7～36倍、平均為18倍，鑒於智慧機產業觸底訊號明顯，且邊緣AI於智慧機與車用應用趨勢明確，聯發科均有對應產品，加之時機有利，評價應當提升。