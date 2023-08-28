From defense to offense, Austin Reaves is making things happen here 🤯#FIBAWC x #WinForUSA pic.twitter.com/iif4Zf5zKg — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

美國男籃再次展現他們強大的統治力！美國28日在世界盃男籃賽第2場預賽遭遇少了「字母哥」助陣的希臘，靠著12名登錄球員都有得分進帳的平均火力，最後以109比81輕鬆擊破希臘，勇奪預賽2連勝，也提前鎖定C組第1位置，最後一場預賽30日碰上約旦。

一開賽美國始終無法擺脫希臘糾纏，直到第二節，才靠班凱羅、哈利伯頓、里夫斯等板凳打出15比1猛攻，轉眼取得42比25大幅領先，沒想到美國換回先發，反讓希臘追上，打完上半場，美國50比37領先，半場無人得分上雙，最高的是布朗生8分。

來到第三節，美國逐漸擴大領先差距到20分以上，末節更領先到25分之多，畢竟美國得分點實在太多、太平均，希臘的防守根本抓不到重點，就連第11人波提斯一上場都連續取分，甚至第12人凱斯勒都被派上場，就知道美國早就提前確保勝局了。

身為菲律賓球迷最愛，湖人後衛里夫斯攻下全隊最高15分，更在上半場表演一記雙手爆扣，另有6助攻、5籃板，尼克後衛布朗生與灰狼前鋒愛德華茲各有13分，公鹿前鋒波提斯10分，更在場上跟公鹿隊友「字母大哥」薩納西斯聊起天來；希臘以帕帕吉昂尼斯17分最高，