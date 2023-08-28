松山機場日前因台電電路跳脫導致跳電，民眾黨總統參選人柯文哲近日造勢時，也兩度發生跳電情況，台電研判是大型音響及燈光等設備透過餐廳外接，造成用電超載燒損接戶線，鄰近用戶無停電。台電今（28）日強調，「超載跳電不是缺電」，不過貼文一出反被網友們狠酸，出事時常常都是幾百、幾千戶受影響，「這不是缺電？難道又要怪松鼠了？」

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，超載跳電不是缺電，當用電超過負載或短路時導致開關跳開，這就是所謂的跳電，「用電超載／過載」意思則是電器的用電量超過電線負載的安培容量，一般插座或延長線上都會標示能容許的總電流量，總電流是各分電流的總和，如果超過，電線溫度會逐漸上升發熱，甚至引發電線走火，非常危險。

台電說明，若發生跳電的情況，不該打電話給台電，而是找出原因、檢查用電負荷，像是是否同時使用高功率家電在同一迴路上、插頭沒插好快脫落等，排除狀況後找出家中的總配電箱或是總開關箱，將開關關上後重新開啟，就能復電成功。另外若經常發生跳電狀況，最好找專業合格水電師傅進行檢查。

對此，許多網友紛紛回應，「單戶可以這樣解釋、但常常都是幾百戶幾千戶受影響，這不是缺電？難道又要怪松鼠了？」、「整區跳就是整區用電量過大嘍？」、「整個地區直接跳？」。