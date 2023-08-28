買屋是人生一件大事，許多因素有加考量，就有網友看中一棟預售屋的9樓，因為是頂樓不怕吵，但也聽聞次頂樓8樓比較好，只好上網請益，引起兩派網友討論，也有過來人建議頂樓要多思考2件事。

一名網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」發文請教，最近看中一間預售屋，剩下頂樓9樓及次頂8樓，兩者房價相同，目前比較想買9樓，因為建商強調有加強防水隔熱，不過也有人建議8樓比較好，好奇應該選擇哪個樓層較佳。

貼文引起討論，不少人認為噪音最困擾，「我肯定選頂樓，惡鄰是很可怕的」、「只要不是頂樓，你頭上就是有鄰居，頭上有鄰居就是會被吵」、「9樓，能用錢解決的都是小事，千金買房萬金買鄰」、「頂樓~噪音問題很重要」、「9樓，遇過惡鄰後，我只會選頂樓」、「9樓頂樓有優點很多，就跟著管委會處理」。

另一派網友則建議選擇8樓，「當然選次頂樓的8樓啊，住頂樓ing，頂樓真的很熱，也曾歷經漏水」、「千萬別買頂樓，買了一定會後悔，房仲28年的良心建議」、「8樓，頂樓真的很悶熱，住的很不舒服」、「本身住頂樓，熱到不是人住的」。

也有人建議原PO如果要買9樓，必須思考2件事，「看將來有沒有要換房，有就頂樓，沒有就次頂樓」、「若未來沒有想要做買賣，就買自己喜歡的吧」、「頂樓真的很熱，冷氣會吹不涼，漏水維修管委會只會支付部分很麻煩，如果真的很喜歡頂樓就殺價」、「頂樓沒減價根本不想要」。