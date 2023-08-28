鴻海創辦人郭台銘今（28）日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。而最近有一份最新的民調指出，對於郭台銘宣布參選2024總統大選，有84％的網友認為「幫助賴清德當選！」僅有16％的網友認為「更加有利於下架民進黨」，引發討論。

YouTube頻道《庶民錦鯉》28日對於「你認為郭台銘參選總統，對於下架民進黨有何影響？」進行網路民調，截至28日晚間23時止，已有3500人參與投票，有84％的網友認為「幫助賴清德當選！」僅有16％的網友認為「更加有利於下架民進黨」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「日後，郭台銘別再披著『關老爺』聖名，滿口『義』字。關老爺一輩子最討厭背『信』忘『義』之徒」、「當初對郭董捐疫苗的好感都沒有了，出來只是讓賴清德躺著選」、「誠信在哪裡？令人懷疑！是否在綠營分到了一些利益，因他的出來撼動不了賴清德，分刮了柯跟侯票源」、「本身全家加上親戚都要投侯友宜，被郭這樣一亂，都改投柯了」、「郭台銘真是只會讓選情更加崩盤，沒有一次做對的事，只會越錯越離譜，根本不懂政治，不會用你的金錢做一些有益於國民黨的事，只會一張口說大話而已」。