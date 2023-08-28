台65線浮洲匝道明（29）日下午通車，新北市交通局表示，板橋區湳仔溝兩側的板城路已調整為單行道，左岸往樹林、右岸往板橋，以優化行車動線，交通局呼籲駕駛人遵循標誌、號誌和現場人員指揮疏導，以維護行車安全和秩序。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，為紓緩台65線板橋二匝道與周邊浮洲地區合宜住宅、樹林往返車流，致華東街、板城路尖峰時段壅塞情形，市府向交通部公路總局爭取台65線新增浮洲匝道將於明天通車，由台65線往返浮洲地區、樹林可減少繞行至華東街，將節省約10分鐘路程。

林昭賢說，因應台65線增設浮洲匝道，市府於去年完成浮洲橋下橋市區道路整體優化工程，將浮洲橋下橋往板城路迴轉動線截彎取直，以縮短自樹林、板橋溪崑地區車輛駛入台65線匝道行車時間，惟該路段受限於浮洲橋橋體位置，僅限高度3.6公尺以下車輛行駛，請駕駛人注意並遵循。

另配合浮洲匝道通車，湳仔溝兩側的板城路已調整為單行道，左側南向往樹林、右側北向往板橋，並已增設號誌管制分流上下匝道車流，以優化行車動線改善各向車流交織情形，讓行車更安全順暢。

交通局表示，為確保通車後駕駛人能明確依循新動線行駛，交通局已於新匝道啟用前嚴格審視浮洲橋下橋動線及平面道路段相關必要設施設置完備，但由於浮洲地區整體系統動線全面重新配置，匝道通車後仍會有一段車流動線的調適期，各向連接道路或路口交通難免需要重新適應，除公路總局加派義交導引車流外，交通局亦將緊密監控現場車流狀況調整號誌時制，也呼籲駕駛人遵循標誌、號誌和現場人員指揮疏導。