今年以來大環境不景氣衝擊智慧型手機及PC需求，連帶波及DRAM記憶體晶片市場，但SK海力士股價自年初以來大漲60％，較同期三星電子股價漲幅多出將近2倍，也大於美國競爭對手美光（Micron）的30％漲幅，主因就是輝達最新AI處理器H100採用SK海力士HBM晶片。
SK海力士最新推出的第四代HBM晶片將12層DRAM晶片堆疊成塔，以創新液態材料取代薄膜來填補各層晶片之間的縫隙，大幅提高資料傳輸速度及散熱效率，號稱能在1秒內處理230部高畫質電影。
韓國記憶體晶片大廠SK海力士早在10年前就開始投資研發高頻寬記憶體（HBM），幸運壓對寶在今年搭上AI熱潮，成為輝達電子（NVIDIA）合作夥伴，公司股價也跟著暴漲。
今年以來大環境不景氣衝擊智慧型手機及PC需求，連帶波及DRAM記憶體晶片市場，但SK海力士股價自年初以來大漲60％，較同期三星電子股價漲幅多出將近2倍，也大於美國競爭對手美光（Micron）的30％漲幅，主因就是輝達最新AI處理器H100採用SK海力士HBM晶片。
SK海力士最新推出的第四代HBM晶片將12層DRAM晶片堆疊成塔，以創新液態材料取代薄膜來填補各層晶片之間的縫隙，大幅提高資料傳輸速度及散熱效率，號稱能在1秒內處理230部高畫質電影。
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