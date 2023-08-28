女星Lulu（黃路梓茵）自《大學生了沒》出道，之後接下多個綜藝節目的主持棒，更獲得金鐘獎的肯定，事業表現亮眼，她2021年曾認愛「萬秀洗衣店」的金孫張瑞夫，感情動向也受到外界關注。近日，她在社群貼出一張與墨鏡男的「親暱出遊照」，讓網友驚喜懷疑是公開新戀情，而Lulu也急忙曝光真相。

Lulu 在2021年認愛張瑞夫後，雙方卻於2022改口稱「好朋友」，感情狀況讓外界有如霧裡看花一般。不過Lulu近日卻在社群上曬出多張與好友Amanda（劉紀範）、陳漢典等人一同出遊的美照，只見畫面中，Lulu頭戴草帽，手拿向日葵花束，在一片翠綠的背景下露出燦爛笑顏，模樣十分可愛。

不過，在其中一張附有「開勳」字句的照片可見Lulu與一名身穿白色上衣、戴著墨鏡的男子親暱地蹲在花叢中合照，且兩人不僅肩靠肩露出燦爛笑容，服裝打扮也恰似「情侶裝」，掀起網友討論，留言：「必須原地結婚」、「蠻登對的欸」、「閃婚？」

該張照片PO出後，累計逾1.6萬名網友按讚，更有破百則留言產生，讓Lulu急忙澄清：「這是我經紀人啦！大家不要再鬧了。」此外，Lulu合照的男方也現身留言區表示：「不可能這張照片這麼受歡迎吧！」不過即便是澄清後，仍有不少人笑回：「經紀人又如何，這樣才好發展呀！」、「誰叫經紀人顏值那麼高，被人誤會。」