「摜蛋」遊戲在大陸已有數十年歷史，但近幾年來創投資本家又對該遊戲燃起興趣，因為他們發現東部省份富裕的地方官員熱衷此道，陪官員打牌有助獲得資金。

負責遊說政府資助半導體和國防相關計畫的投資銀行家Yang Yiming表示：「官員們喜歡這款遊戲，所以我們就陪著玩。」

商業界對「摜蛋」的興趣日益濃厚，在全國掀起「摜蛋」一股熱潮，部分原因是大陸與最大貿易夥伴美國的關係惡化，導致資金受到限制。

美國總統拜登8月稍早禁止半導體部分投資，並對其他敏感領域設下投資限制，目的在限制貿易和融資，以防大陸取得科技優勢。

根據數據供應商Pitchbook的統計資料顯示，去年美國對大陸的創投投資由2021年的329億美元，崩跌至97億美元。

在此同時，大陸的國內私人資本也同步下降，因為北京希望政府能對經濟產生更多影響力，近幾年打擊科技和房地產等領域的發展。

隨著投資前景惡化，金融家逐漸發現「摜蛋」是與手握當地項目資金的官員建立關係的利器。

Yang表示：「在金融界，資訊就是貨幣。」對他而言，「摜蛋」就是取得官員信賴的第一步。「一場摜蛋遊戲往往要好幾個小時，大家一定會閒聊，當人們感覺安心並且相信你的時候，有時就會吐露一些有用的資訊。」北京一名經紀人透露，他的老闆這個月要求所有員工學會玩「摜蛋」。

不過並非人人都將「摜蛋」視為是商業工具。許多玩家表示，他們單純地享受遊戲帶來的精神刺激，這款遊戲便宜、玩起來方便，又能進行社交，說明了它吸引各行各業的原因。