另一方面，戴琪亦表示，美印關係正達到新高度，因為兩國在所有政策領域達到一致。戴琪在新德里舉行的B20峰會場邊受訪時指出，華盛頓早已看到與印度發展貿易關係的潛能，但一直不得其門而入。今日美印關係毫無疑問正邁向新高點。

外界擔憂印度限制進口的政策可能影響蘋果和戴爾等業者出貨，並迫使企業在當地生產，促使戴琪介入。

戴琪上周出席在印度舉行的20國集團（G20）貿易部長會議，26日與印度貿易部長高雅爾（Piyush Goyal）會面時，表明美方對印度新政策的關切。

美國貿易代表署（USTR）在戴琪與高雅爾會面後發布聲明表示，戴琪在會中談到，利害關係人應該有檢視該項政策並提供意見的機會，確保政策在施行後不會為美國對印度出口帶來不利影響。」

此外，美國貿易代表署的聲明亦指出，「戴琪與高雅爾同意進一步研議這項議題，並且尋找消除兩國憂慮的解決方案。」

印度政府在本月稍早宣布，11月1日起將對個人電腦、筆電、平板電腦、智慧卡讀卡機和Android電視盒等電子產品實施進口限制。印度在2022/2023財年對上述電子產品的進口值達88億美元。

根據印度官員表示，最新政策的目的是確保進入印度的裝置都是「可靠的硬體和系統」，同時降低對其他國家的進口依賴，提振本地製造，並協助解決部分對大陸貿易失衡的問題。

美國亦在聲明中指出，美國與印度在世界貿易組織（WTO）最後一件尚未解決的雙邊紛爭，兩國將繼續尋找解決方案，其中牽涉印度限制部分美國農產品進口。其他6項美印貿易爭端已在今年稍早解決。