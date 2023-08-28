針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。前立委郭正亮28日在《新聞大白話》節目質疑，綠媒一面倒說是核廢水，帶風向稱氚濃度比別國低，但連日本都說這是「核處理水」，是否含有福島核災其他放射元素，才是該擔心的問題。韓國現在每兩週去現場查驗，台灣政府有去爭取類似條件嗎？光沒有抗議就已經是亞洲奇葩了。

郭正亮提到，當初國際原子能總署並沒有幫日本背書，只是提供報告讓大家作參考。當初日本政府有作承諾，說他要取信於日本漁民還有周邊的國家，可是他並沒有做到，他就直接幹了，現在的爭議是在這裡。因為台灣是還有1年多才會流到這來，所以站在台灣外交的尷尬立場，稍安勿躁好不好？綠媒不要一面倒去說人家是「核廢水」好不好？綠媒一天到晚都說，核廢水氚濃度比很多國家低，比中國大陸低，為什麼不能用？

「問題是它不是核廢水嘛！連日本人都說是核處理水！請你讀一點日文好不好？」郭正亮強調，所以連日本都有點不好意思，因為他並沒有搞定他的漁民，日本漁民也在抗議。韓國連文在寅都跳出來了，雖然尹錫悅也不好講話，國會議員好幾個人理光頭抗議，然後漁民上萬人上街。菲律賓的漁民在抗議，南太平洋的斐濟也在抗議。你台灣沒有抗議就已經是亞洲奇葩了，竟然還有人說有益健康？「要嚇死人喔？」

郭正亮指出，台灣媒體要一面倒說那個是核廢水，對不起，連日本政府都沒有這樣說，要中立就用人家日本原來用的詞：核處理水。那個絕對不是核廢水，如果是核廢水，那去比較氚的濃度，當然同意。問題是就擔心你裡面有別的東西，因為你混了之前福島核災的一些成份，所以鄰國才會積極要求驗，韓國現在已經要到了一個待遇，他每兩週去現場查驗，請問台灣政府有去爭取這個條件嗎？

「而且我擔心，未來中國大陸那邊不能出口，那邊就42％了，搞不好都倒到台灣這邊來！」郭正亮質疑，那我們台灣要不要標示一下？他還說一年抽驗100件，會不會太少？所以我們的漁業署還有消費單位，也應該就這個問題表個態。