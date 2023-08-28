女星陳仙梅出道多年，外型亮麗的她受到導演沈怡賞識，出演電視劇《一簾幽夢》後打開知名度，陸續接演鄉土劇展現精湛演技，成為八點檔一線女星，2014年她嫁給攝影師男友「印地安」，婚後共育2名兒子，經常會在社群上分享生活點滴；她今（28）日透露遭高速撞上，相當驚險。

陳仙梅今（28）日在facebook透露外出拍戲搭劇組車子移動，劇組車是直行車，卻遭轉彎車高速撞上，撞的那面正好是陳仙梅坐的地方，「那一秒，我手緊抓著車門，眼睜睜看著它撞過來，那一秒好長好長，長到我可以看著它越來越大，但是卻慢動作衝過來？長到我還在心裡能唸上一句『啊～完了......怎麼辦？』」，當下她還想到家裡人的臉，最後車子被撞上人行道，幸好人行道上沒人才沒有造成傷亡，車內的乘客也毫髮無損，只是受到很大驚嚇，「我今年車關這個月平安月，事事平安啊......願大家都平安，今天回家要抱抱家人......」，照片中車頭明顯被撞爛。

陳仙梅前幾日才發文，透露老公印地安去倒垃圾時，電梯系統突然出聲，大概意思是「電梯客滿，電梯裡的人請往裡面走進去一些」，但電梯中空無一人，而且電梯是從4樓往上，種種巧合讓陳仙梅嚇壞，急問印地安是否搭了那台電梯，印地安無奈回應「不然咧....」。這樣的經歷讓陳仙梅直呼：「好樣的…整人遊戲吧？現在有水逆嗎？沒有也當有吧，水逆機器容易故障，所以，平時沒在開口的電梯也說話了，正常的，正常的！」同時祝福大家平安吉祥。

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