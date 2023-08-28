被俗稱「幽浮」的不明飛行物（Unidentified flying objects,UFO），現在被重新換了專有名詞，稱為不明空中現象（unidentified aerial phenomenon,UAP）。雖然長年以來，不明飛行物這一直是偽科學與都市傳說，但是美國軍方與太空單位近年卻一反常態的極為重視，他們不是擔心外星人，而是擔心來自不友善的對手國。美國航太總署(NASA)的不明飛行物研究負責人聲稱，UAP可能是中國大陸的先進技術飛行器。

科學時報(Science Times)報導，NASA科學任務理事會副局長祖布臣 ( Thomas Zurbuchen) 博士表示，在閱讀了多篇報導，並且與目擊者交談後，他相信部分的不明飛行物是確實存在的。

他認為可信的UAP目擊事件，所看的到可能是中國大陸的設備，比如高空間諜氣球。他指的的是今年2月份，美國F-22戰鬥機擊落1顆橫越大西洋的高空氣球。

祖布臣仔細查看了幾件UFO 目擊資料，其中包括1952年紐澤西州帕斯克(Passaic )著名的「草帽飛碟」目擊照片。祖布臣聲稱，與多位目擊者進行了交談後，這些人顯然真的看到些難以解釋的東西，而不是捏造信息或撒謊。

NASA官員表示，有些不明飛行物可能是大陸的先進技術，比如高空氣球。(圖/美國空軍)

他並不為那些無法解釋的現象的存在所困擾，而是認為需要更多的研究來了解它們。它可能是一種獨特的自然現象，比如發光的雲或者我們以前從未見過的東西，這會非常有趣。或者，也可能是相機問題；當然有可能使用來自地球之外的技術，將是相當可怕的。

研究小組發現18件物品的推進系統不合邏輯，已承諾進行更深入的研究，看看是否存在任何可欵的技術。

7 月份的美國國會聽證會聽取了退伍軍人的不明空中現象的目擊證詞，他們表示，美國政府隱藏了一些有關不明飛行物的重要計劃。甚至證詞聲稱，美國政府擁有非人類的生物材料，對此，五角大樓駁斥了所有指控。

賓州大學的艾格詹教授（Greg Eghigian），是 UFO文化現象的權威，他認為多數的飛碟消息，是人們對飛碟有興趣之後，出現的跟風討論。也就是說，有需要就有供應。

近年來，無人機技術的普及，導致了不明飛行物遭遇事件的增加，更多的民間太空火箭，發射之後返回地球的火箭，也常常被視為不明飛行物。