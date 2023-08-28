Conab預測，巴西2022／23產季大豆產量約為1.546億公噸，可望寫下歷史新高，並較上一個產季大增23.1％。至於大豆出口則維持為9,560萬公噸預測不變。

巴西2022／23產季玉米產量估達到創紀錄的近1.3億公噸，較上一個產季增長14.88％。至於玉米出口預料將首度觸及5,000萬公噸關卡。

巴西今年可望超越美國成為全球最大玉米出口國，原因除了玉米豐收外，更重要的是該國整合北方出口運輸路線、突破物流侷限，進而鞏固自己身為南美穀物大國的地位。