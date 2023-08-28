Conab預測，巴西2022／23產季大豆產量約為1.546億公噸，可望寫下歷史新高，並較上一個產季大增23.1％。至於大豆出口則維持為9,560萬公噸預測不變。
巴西2022／23產季玉米產量估達到創紀錄的近1.3億公噸，較上一個產季增長14.88％。至於玉米出口預料將首度觸及5,000萬公噸關卡。
巴西今年可望超越美國成為全球最大玉米出口國，原因除了玉米豐收外，更重要的是該國整合北方出口運輸路線、突破物流侷限，進而鞏固自己身為南美穀物大國的地位。
據巴西國營商品供應局（Conab）最新預測數據顯示，巴西大豆與玉米產量料創下歷史新高，今年可望持續稱霸大豆供應市場，並首度取代美國成為全球最大玉米出口國。
Conab預測，巴西2022／23產季大豆產量約為1.546億公噸，可望寫下歷史新高，並較上一個產季大增23.1％。至於大豆出口則維持為9,560萬公噸預測不變。
巴西2022／23產季玉米產量估達到創紀錄的近1.3億公噸，較上一個產季增長14.88％。至於玉米出口預料將首度觸及5,000萬公噸關卡。
巴西今年可望超越美國成為全球最大玉米出口國，原因除了玉米豐收外，更重要的是該國整合北方出口運輸路線、突破物流侷限，進而鞏固自己身為南美穀物大國的地位。
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