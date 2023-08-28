今（28）日開始，美股邁入8月交易的最後一周。在科技股帶動下，美股三大指數早盤全面走強，道瓊工業指數開盤大漲逾250點，今年來表現搶眼的輝達逆勢走跌逾1%。

截至台北時間28日晚間11點10分，道瓊工業指數上漲164.14點（或0.48%），暫報34511.04點；那斯達克指數上漲61.91點（或0.46%），暫報13652.55點；標普500指數上漲15.31點（或0.35%），暫報4421.02點；費城半導體指數上漲24.85點（或0.71%），暫報3520.50點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果、谷歌母公司Alphabet與臉書母公司Meta上漲，其中Meta大漲逾1%，但微軟與亞馬遜同步走跌，亞馬遜跌幅逾1%。半導體類股方面，輝達與超微均一度跌逾1%，台積電ADR漲0.62%，聯電ADR漲1.60%。

8月美股截至上周五（25日）收盤，三大指數均呈跌勢，道瓊工業指數累跌3.4%，那斯達克指數跌5.3%，標普500指數跌4%，似乎應證了揮之不去的「8月魔咒」。

而接下來的9月，美股通常表現平淡。投資研究公司CFRA的數據顯示，自1945年以來，9月的標普500指數平均跌幅為0.7%。可是今年的9月格外令人不安，因為市場將面臨更多考驗，除了美國聯準會（Fed）決策會議的不確定性，還有美國政府再度面臨停擺與通膨加劇的風險。