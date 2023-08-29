抗通膨時代來臨，想透過投資理財創造現金流，多重資產基金成為首選。其中，群益投信為了讓股利收入更穩定，特別把收益成長再優化，運用333固定比例均衡配置，提供顧客穩健月月配股息！

以群益投信推出的「群益多重資產組合基金」為例，其特色在於投資標的遍及全球不同屬性的資產分類，亦因資產多元化，可降低風險、掌握投資機會，進而提升投資效率。群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，「群益多重資產組合基金」運用市場首見的333固定比例，個別以1/3均衡配置於成長股、收益債及另類資產，即為收益成長優化恆等式。

蔡詠裕指出，成長股的部分，投資在具有漲價題材的新消費，以及成長題材的新科技，具有成長優化的特色；收益債則是投資非投資等級債，其中包含折翼天使債，可以使整體的投資組合收益優化；另外，投資另類資產是本檔基金的特色，特別著重於新能源、數位網絡及低碳基建的部分，可以讓整體的投資組合收益及成長更加分。

投資有賺有賠且存在風險，因此透過風險平均分配可帶來穩定息收。此外，「群益多重資產組合基金」亦會跟著景氣有所對策，例如基金在景氣上行的時候，會投資獲利成長股、低碳基建股及收益債，為基金創造更高的報酬；在景氣下行的時候，會選擇投資價值股、傳統基建股、政府公債及投資等級債，為基金創造穩健的收益，這樣的對策進可攻退可守，可以為基金創造優化收益的效果。

「群益多重資產組合基金」亦會跟著景氣有所對策。(圖/中時新聞網攝)

此外，群益投信出品必屬佳作，「群益多重資產組合基金」亦備受肯定，自2014年起至2015年，連續獲得傑出基金金鑽獎「三年期」、「五年期跨國投資組合平衡型基金獎」、「十年期上櫃型股基金獎」的殊榮。股海茫茫大起大落，選擇穩定配置的多重資產基金，降低波動度獲得更穩健的報酬，才是最聰明的投資人。