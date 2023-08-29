越南房市表現低迷，最新統計資料顯示，今年前6個月有40％的房地產相關公司倒閉，等於平均每月有1.66萬家停業。當地媒體示警，中型的房地產公司首當其衝，有超過95％的企業都已裁員降低支出，有些為維持生計甚至得變賣硬體。

根據VnExpress報導，越南企劃投資部數據顯示，今年前6個月大約有10萬家房地產相關公司關閉，平均每月有1.66萬家。越南房地產經紀人協會表示，房仲業由於需求下降面臨難關。

資深房仲Hoang Viet透露，他2019年在河內成立了自己的公司，該公司2022年初還有200多名員工，但去年底越南房市開始低迷後，員工人數目前只剩下30名，「我們不得不變賣公務車，退租部分辦公室、財源以降低成本，才能支付銀行利息。」

越南房地產經紀人協會6月初公布的數據顯示，有95％的房地產公司進行裁員，部分不足50人的小型公司裁員比例甚至超過90％。

有23％的越南房產公司表示，如果市場情況持續低迷，他們恐怕只能經營到今年第3季末，另外有43％的公司認為只能撐到年底。

另根據美國財經媒體報導，越南經濟出現致命危機，當地房地產開發商在融資困難情況下，暫停建案已經超過1200個，合計價值超過800兆越南盾（折合約台幣1.05兆）。