職場生存每個人各有不同方法，有網友感嘆，職場上如果越能幹，越不會抱怨，事情就會比別人更多，「能者過勞」話題成為討論焦點，有過來人哀號，老闆不在乎工作分配公不公平，只在乎事情有沒有人做，引發共鳴。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「你如果越能幹，越不會抱怨，事情就會比別人更多欸，反而那些很會抱怨或銃康人的人主管都不敢惹，這算是乖乖人的原罪嗎？」

文章引起網友熱議，許多人紛紛批評，「當然啊，而且你一人被當多人用」、「會做事又做得快，就是愈做愈多」、「做事當然要慢慢做慢慢摸，一天的事分成5天做」、「不就是能者過勞嗎」、「能者多勞沒錯，但是裁員時通常不是第一個。」

還有網友以過來人經驗提到，「心死了，主管才不管工作分配公不公平，哪個人不會出包．不抱怨，難做的事都丟他身上，再跟你唬爛好好做公司不會虧待你」、「努力不一定有回報，但不努力是一定不會有回報，沒有富爸爸，就認命吧。」

即使如此，有網友建議，在合理範圍下多做事，可以增加被看見的機會，加薪、升遷自然有機會，如果跟著擺爛前景自然有限，「自己能判斷，老闆是把他當人才還是免洗的吧」、「其實很簡單，能忍就繼續待，看清就離職。」