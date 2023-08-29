雲林一名印尼籍女子蒂蒂（化名）因懷念家鄉味，去年7月購買「炸雞腸」1箱，透過東方航空貨運承攬公司辦理空運貨物通關時，，海關發現當場查扣因該件貨品是來自高病原性禽流感疫區，且貨品是可傳播禽流感的禽鳥類動物產品，依動物及動物產品輸入檢疫條件規定禁止輸入。

蒂蒂在警方偵查時坦承不諱，檢方依違反動物傳染病防治條例，依刑事訴訟法第451條第1項聲請簡易判決處刑。法官日前判決，蒂蒂涉犯動物傳染病防治條例第41條第1項之非法輸入應施檢疫物罪，處有期徒刑2月。扣案之炸雞腸1箱沒收。可上訴。

動物傳染病防治條例第41條：擅自輸入第33條第1項第1款規定禁止輸入之應施檢疫物者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。

前項禁止輸入之應施檢疫物，不問屬於何人所有，輸出入動物檢疫機關得於第一審法院宣告沒收前逕予沒入。

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第一項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以第一項之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，對該法人或自然人，不予處罰。