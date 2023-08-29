苗栗一名張姓男子與同居黃姓女子，110年9月駕駛小貨車前往苗栗泰安鄉樂山林道，在國有林事業區林班地內，採摘猴板凳（松生擬層孔菌）、桑黃、穗花蛇菰（山狗鞭）、伏牛花（虎刺、鳥不踏）、側耳森林副產物，離去時被警方攔查，全案依違反森林法送辦，檢察官依法提起公訴。

法官審理，張男與黃女對犯行坦承不諱，黃女向法官表示，因為有心臟等病症，才會上山採藥草、菌類等供自己食用。

法官認，2人係犯森林法第52條第1項第4款、第6款之結夥二人以上為搬運贓物使用車輛竊取森林副產物罪。共同竊取森林副產物，任意竊取草類、菌類，破壞森林資源，對於國土保安、水土保持、林產經濟等造成負面影響，所為誠屬不該。

考量被告2人所竊取森林副產物種類、數量、材積、價值及所在位置，衡量竊得價值僅3000元，且竊得之物已發還林務局新竹林區管理處，所侵害的財產法益已獲有相當程度回復。

法官審酌，2人所犯森林法第52條第1項第4款、第6款之結夥二人以上為搬運贓物使用車輛竊取森林副產物罪，法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上2000萬元以下罰金。

2人於犯後始終坦承犯行，堪犯罪情節實屬相對較輕，客觀上足以引起社會一般人之同情而顯可憫恕，依刑法第59條之規定酌量減輕其刑。

法官日前簡易判決處刑，2人均犯森林法第五十二條第一項第四款、第六款之竊取森林副產物罪，均分別判有期徒刑6月，併科罰金新臺幣50萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣3000元折算1日。緩刑2年。可上訴。