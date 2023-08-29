鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。對此，中天《盧秀芳辣晚報》28日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於郭台銘參選2024，許多人一面倒，認為「不要出來亂」、「絕對選不上」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》28日由「辮子妹」進行街訪，對於郭台銘參選2024，許多民眾紛紛認為「不要出來亂，感覺民進黨現在都在偷笑」、「他現在出來就是分藍營的票」、「國民黨票會被分掉，恭喜賴清德」、「賴清德穩贏了」、「不意外，他鋪陳很久了」、「郭台銘不會上，賴清德會贏」、「我對他的印象本來就不會很好」、「他絕對選不上」。

但也有少部分民眾認為，「我不會支持賴清德」、「不意外，郭台銘鋪陳很久了」、「其實預料之中，郭台銘前面的動作蠻多的」。