鴻海集團創辦人郭台銘28日上午宣布參選2024年總統大選，因並非經政黨推薦，得在11月2日之前蒐集約29萬份連署書，甚至有外傳民進黨已開始幫忙連署。而近日就有一份最新的民調指出，有51.1％的民眾「不會」參與郭台銘的連署，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》28日起進行網路民調，針對郭台銘宣布獨立參選，台灣民眾對這件事情的看法，截至28日晚間23時，已有6萬5千人參與投票，對於「郭台銘宣布獨立參選，即將展開連署以取得參選資格，你是否會參與連署？」有20.0％的民眾表示「一定會」、有12.3％的民眾表示「可能會」、有11.2％的民眾表示「可能不會」、有39.9％的民眾表示「一定不會」、另有16.6％的民眾表示「不知道／沒意見」。

而該份民調更調查了「目前你看好誰當選2024年總統？」有13.1％的民眾看好「侯友宜」、有18.9％的民眾看好「柯文哲」、有21.1％的民眾看好「郭台銘」、有30.7％的民眾看好「賴清德」，另有16.2％的民眾「不知道／沒意見」。