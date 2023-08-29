鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。而最近有一份最新的民調指出，有74％的網友認為「郭台銘」宣布參選2024總統大選，導致在野分裂讓賴清德當選，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》28日對於「若因在野分裂導致賴清德當選，對於期盼政黨輪替的選民來說，誰是罪人？」進行網路民調，截至28日晚間23時止，已有5萬人參與投票，有74％的網友認為是「郭台銘」、有19％的網友認為是「侯友宜」、有7％的網友認為是「柯文哲」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「台灣人看藍綠30年了，該投的也都投過了，很多人這次是因為柯文哲才肯出門投票的」、「好好安享天年不是很好嗎？不了解郭台銘想啥」、「民智決定一切，我堅持投柯，但要是賴當選，社會更加敗壞，也只能這樣了，人民水平就只到那邊而已，怪不了誰」、「應該把朱立倫放進去，他才是罪人」、「上面這票我投給侯侯做代誌」、「國民黨高層不夠積極和溝通不完善，導致最後就是整合失敗的下場，真的對朱立倫主席處理方式感到失望」。