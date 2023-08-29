鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。對此，前立委郭正亮28日就表示，「目前的局面都是三個人說要選到底，通常碰到這種狀況，我們就要找一個引導人，以國民黨目前的情況，最適合當公道伯、引導人就是韓國瑜」，引發討論。

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》中表示，「目前的局面都是三個人說要選到底，通常碰到這種狀況，我們就要找一個引導人，那個引導人要有一定的份量，然後幫大家協調出最後的目標，他就是要來訂出關鍵的東西，比如時間、規則，這個引導人要當公正者」。

郭正亮最後更說，「以國民黨目前的情況，最適合當公道伯、引導人就是韓國瑜，不能找朱立倫、王金平或馬英九，因為他們跟柯文哲沒有交情，韓國瑜是跟這三個人都有一定的交情，而韓國瑜公正是沒有問題，你一定要想辦法設計出這樣的東西，現在真的需要談的就是競選的遊戲規則、共同政見、人選搭配」。