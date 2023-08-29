鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友因此狂喊民進黨賴清德可以「躺著選」了，藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳則批郭作為。前立委沈富雄28日表示，「郭台銘出來正當性沒有、法理性沒有，記者會以後，有人肯定他嗎？所有的媒體也都覺得他很可笑」；他甚至撂重話，認為郭就想要吃人家，這是「禽獸不如」！

沈富雄28日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在已經到了最後關頭，郭台銘真的不會看事情，他把事情搞糟了」，沈富雄更拿出，國民黨前立委陳學聖對藍營的喊話，表示勉強把郭台銘當作來刺激自己的鯰魚。沈富雄認為，「郭台銘就是混蛋孵化出來的動物，他出來，憑什麼？他出來正當性沒有、法理性沒有，可笑性一大堆，每天都說要商量，商量就是你們要推我當總統候選人，這就是人不吃你，你偏偏想著吃人家，這是禽獸不如」。

沈富雄直言，「郭台銘到今天，很多事情大家都對他太寬容了，比如說去討論他的主張、宣言，這值得嗎？記者會以後，有人肯定他嗎？所有的媒體也都覺得他很可笑」，最後沈富雄更說，「所以郭台銘從今天開始好像垃圾、好像瘟疫一樣，比新冠肺炎還可怕，大家看到他都避之唯恐不及」。