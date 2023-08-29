針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。前立委郭正亮28日在《亮點交鋒》節目指出，美國看似挺日本排放核處理水，總統拜登等官員高調喊話，其實商務部偷偷在減少日本水產進口。值得擔心的是，台灣有很多水產都是在海上做走私交易，日本水產品將來會否倒到台灣來，台灣再走私賣港、陸，這若被抓到就很沒面子了。

郭正亮表示，日本的水產品大部分都是賣在周邊國家，這裡面最大宗的中國大陸跟香港就佔42％，台灣也一大堆，還有韓國。陸港澳台韓，再加上新加坡，大概就佔了百分之80以上了，所以他的水產品到歐洲本來就非常少，到美國的有，因為加州那邊還是有很多日本料理店。

「可是有人拿最近的數據來看，說美國真的有在挺日本嗎？結果就發現美國是嘴砲！」郭正亮提到，因為美國在這幾個月對日本的水產進口，大幅減少！所以布林肯跟拜登你去吹牛，我美國商務部就偷偷地在減少進口。所以美國人怎麼會沒有環保意識？環保意識強得很！

郭正亮指出，我們台灣有很多水產都是在海上做走私交易，這個大家都知道。「所以我擔心齁，日本這些水產品就倒到台灣來了！」然後台灣再用走私的方式賣進香港跟大陸，這個真的是有可能！「你不要再被抓到，到時候你就沒面子！」