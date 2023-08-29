郭台銘28日上午10時召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。對此，國民黨立委參選人游淑慧驚爆，北北基已經看到有一些綠營色彩的人站在郭台銘旁邊幫忙安排行程，甚至在幫忙做連署站的工作。

游淑慧28日在網路政論節目《政治仙知道》指出，郭台銘自己要想一想，到底是誰在支持他參選？他身邊抬轎的人當然支持，這樣才有工作繼續做，反正郭台銘一定發得出薪水。

游淑慧也說，現在幫他連署、站在他旁邊的人是誰？或許中南部有一些國民黨地方派系過去有在幫忙，但如果正式進入連署階段，只要國民黨籍的，大概都不會動。

游淑慧披露，在北北基，已經看到有一些綠營色彩的人站在郭台銘旁邊幫忙安排行程，甚至在幫忙做連署站的工作，聽說有一些費用補助，例如請志工、影印機等。

游淑慧笑稱，很多基層綠營的人開玩笑說，「這真是一筆好生意」，又有選票，又有鈔票。幫忙連署有鈔票可以拿，又可以幫助賴清德當選。所以整個綠營「熱火朝天」，因為賴清德選情穩了，幫忙連署又可以賺一點工作費。

游淑慧質疑，郭台銘會不會覺得，他的錢落入民進黨支持者手上，不會痛心疾首？所以郭台銘要問一下，身邊的人到底是什麼色彩的，到時候損人不利己，不要英明一世、糊塗一時！