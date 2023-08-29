金磚國家峰會24日閉幕，同意沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、埃及、伊朗和衣索比亞等國加入，並就建立有助於深化本幣使用的支付系統達成共識。前立委郭正亮28日在《全球大視野》節目強調，伊朗跟沙烏地能和解，是十年的厚積薄發，埃及跟衣索比亞也有大水壩爭端，也拉進來討論，能化解許多地緣政治矛盾。且能源國家佔全球七成，未來將可提倡本幣交易，對抗美元金融霸權，堪稱二戰以來最大事件。

郭正亮表示，國際貨幣基金當初的原意，就是要幫人家解除金融危機，誰想得到要附帶那麼多意識形態條件？你當初有這樣講嗎？沒有！美國在國際貨幣基金跟世界銀行都擁有「一票否決權」，因為它是按持股算的，表決重大決議要85％，這個全世界沒有人這樣搞的！

「中國大陸簡單講，金磚銀行做決議，就是50％！本來就是這樣嘛，什麼叫民主？」郭正亮提到，中國大陸大概也看到了這些題目、困境，這次拉了衣索比亞進來，擺明了就是要幫他解決問題，而且衣索比亞人均所得才多少？不到1千！坦白說就是中國大陸真的要幫他的忙。

郭正亮指出，他也是要做個範例給非洲看，就是你來金磚，我們的解決方法是這樣，增加誘因。所以估計明年阿爾及利亞、奈及利亞也會加入金磚。第二個就是阿根廷，也有政治考慮，他要支持巴西！阿根廷的執政黨搖搖欲墜，民調落後4％，「我認為這一手下去，就是救了他！」

「中國大陸當然有一些布局啦，但是你可以看到，他特別重視的地方就是：中東！」郭正亮強調，這個用中國大陸常講的，叫「厚積薄發」，他累積很久了！伊朗跟沙烏地阿拉伯能和解，你以為這麼容易嗎？今年3月就突然發生？怎麼可能！這個要累積十年的功力，才有可能這樣做！直接拉進上海合作組織跟金磚國家會議，就是里程碑，就是直接讓這兩個國家進來這裡，來解決矛盾。

郭正亮直言，自己今天才知道，為什麼是埃及跟衣索比亞？因為這兩國剛好有一個大水壩的爭端，「讓你進來討論！」總之埃及跟衣索比亞是不對盤的。中國大陸因為經營很久了，他知道很多地方的地緣政治矛盾，有一些扯到了大計畫，可能就是錢的問題，還有畫線的問題。一旦都拉近了金磚或上合組織，「我覺得中國大陸一定會找到解決的辦法！」

對於金磚變成11國，郭正亮指出，其中能源國家佔全球七成，未來將可提倡本幣交易，對抗美元金融霸權，直呼「這是二戰以來最大的事件！」