已故「花花公子」（Playboy）創辦人海夫納（Hugh Hefner）的37歲遺孀克莉絲朵（Crystal Hefner），近日描繪嫁給海夫納後的婚姻生活，包括晚上6點後就不得外出，夜晚家裡會舉行「多人運動」派對，除了海夫納外，在場沒幾個人享受這種極樂趴，此外，她也評價兩人的初夜「很普通」，不是外界想像的樣子。

已故「花花公子」（Playboy）創辦人海夫納的37歲遺孀克莉絲朵即將出版回憶錄，揭露玩伴女郎的生活及兩人的婚姻。

「花花公子」創辦人海夫納的遺孀克莉絲朵即將出版回憶錄《只說好話》（Only Say Good Things，暫譯），描述海夫納豪宅內的點點滴滴。她接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問時，描繪了嫁給海夫納的婚姻生活。

克莉絲朵是在21歲時認識81歲的海夫納，她說海夫納控制慾極強，連她擦什麼顏色的指甲都要管，一定要是偏透明的淺粉色。

海夫納也對她下達了晚間6點的宵禁令，每晚6點要在家陪海夫納用餐，菜色永遠是雞湯搭配奶油乳酪（cream cheese），及一些薄脆餅乾，兩人還要一起看海夫納最愛的電影，夜深後，克莉絲朵還得參加海夫納知名的「多人運動」派對。

克莉絲朵說：「這很尷尬，房間內有很多人，而多數人我都不認識，很糟，我們就像『現在換你囉』，沒有人真的想待在哪裡，但我認為，海夫納仍覺得自己才40多歲。」

海夫納最著名的軼事是服用太多威而鋼維持性慾，導致右耳失聰，克莉絲朵說：「海夫納總是說，他寧願失聰，也要能繼續享受性愛。超怪的。」

'He took so much Viagra it made him deaf': Playboy bunny Crystal Hefner describes the hell of living with late husband, Hugh https://t.co/6ergdSTUQb pic.twitter.com/PTtQdSLBBT — Daily Mail Online (@MailOnline) August 27, 2023

克利絲朵也談及她與海夫納在一起的第一個夜晚，實際上並非外界想像的火辣，她評論「很普通」，「不論你想要什麼，不論你怎麼想，或你想要怎麼樣的夜晚，都不是那個樣子」。

克莉絲朵是海夫納的第三任妻子。

作為海夫納的最後一任妻子，克莉絲朵聽過許多年輕女子嫁給有錢老人的閒言閒語，她說嫁給海夫納最困難的地方在於一直受到外界評價，她說如果自己有幸福快樂、充滿愛的童年，就不會找一個比自己大60歲的對象，「有一天我看到我們剛在一起時的照片，非常令人難過，那（指照片中的自己）看起來就像嬰兒，我回過頭去看，為那個女孩難過」。

克莉絲朵是海夫納的第三任妻子，21歲認識海夫納時，獲邀入住花花公子大宅（Playboy Mansion），成為海夫納的眾多情人之一，她努力向上爬，五年後與海夫納結婚，海夫納於2017年9月辭世，享耆壽91歲。