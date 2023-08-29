中央氣象局發布中度颱風蘇拉海上颱風警報，由強颱轉弱為中颱的第9號颱風蘇拉，目前強度又來到中颱上限，短期內強度還會再增強，暴風圈也會擴大，預估陸警有機會在今（29）日下半天發布，颱風周三周四(30、31號)對台影響最鉅，花東地區、南部山區要注意局部大雨或豪雨。

蘇拉今(29)日凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約500公里處，行進速度加快，以每小時9轉14公里向西北移動，暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局最新資料顯示，蘇拉目前近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間之最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑為80公里。蘇拉強度已達中颱上限，由於所處環境條件佳，短期內強度仍有稍增強的趨勢，暴風圈亦可能稍擴大。

今天上半天各地多雲到晴，東半部有零星降雨，東半部雨勢愈晚愈明顯，周三、周四（30日、31日）東半部、高屏地區受到颱風影響，將有持續降雨狀況，有局部大雨或豪雨發生的機率。周五、六蘇拉逐漸遠離，降雨有機會緩和。

今日巴士海峽及東南部海面風浪將逐漸增強，基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風。今日白天大臺北、桃園、高雄、屏東、花蓮及臺東地區有局部36度以上高溫出現的機率。適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。