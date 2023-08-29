新竹縣消防局今天表示，竹北市中華路發生住宅火警，現場為12層樓建築物、起火點位於6樓，並從6樓救出2名民眾送醫治療。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天凌晨1時許獲報於竹北市中華路1處住宅發生火警，派遣共7車20人前往搶救，現場為12層樓建築物。

消防局表示，消防人員趕赴現場救援，約在凌晨2時許將火勢撲滅，並從6樓救出2名民眾，分別為60歲與40歲的女子，均有受傷並送醫治療。

消防局還說，起火點位於6樓，但至於詳細起火原因，仍待後續釐清。（編輯：陳彥鈞）1120829