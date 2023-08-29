日本自8月24日起排放核廢水入海，大陸海關總署馬上宣布全面禁止日本的水產進口，導致大陸出現不少民眾搶購、囤貨，為的就是之後有海鮮可以吃。日前大陸一名母親的囤貨行為讓兒子相當震驚，她將家裡3公尺長的冰櫃全部塞滿海鮮，超厲害的囤貨能力也讓網友驚訝「這家是真有錢」。

根據陸媒《白鹿視頻》的報導，日前在中國福建廈門的庄先生接受採訪，他表示家在沿海城市，幾乎每天都可以吃到新鮮的海鮮，當時回家後打開冰櫃，發現母親把家中長達3公尺長的冰櫃全部塞滿海鮮，他感覺相當驚訝。詢問過母親，「日本要排核汙水，以後海鮮就不能吃了」，母親甚至表示她準備一直囤貨，目標是要把冰櫃囤滿。

庄先生也在社群上與網友分享媽媽的囤貨行徑，配文「回家打開冰箱我驚呆了」，表示不曉得自己該不該阻止她。圖中可見冰櫃裡有魚有蝦，讓不少網友羨慕，「我也想囤，可沒經濟實力」、「沿海地區人民愁啊不吃海鮮真的做不到啊」、「別的先不說，這家是真有錢」、「如果海螃蟹可以囤，我早就行動了」。

據《新京報》報導，食品安全專家雲無心表示，「囤積只是為了緩解自身焦慮的一種行為，從理性角度來看並無意義。海產品沒有必要囤積過多，而且中國除了海產品，也有很多其他類別的水產品，即便出現了最壞的情況，也仍然有其他選擇。」不少專家也建議，海鮮是否會受影響還是要等監測數據和官方通知，勸消費者理性消費、切勿盲從。

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