日前PTT一篇文章掀起許多網友共感，原PO在八卦版發問「為什很多男人到家時要先在車裡一陣子？」表示為何男人回家後一定要在車內發呆、玩手機，難道車上比家裡舒服嗎？問題引網友熱議，「不要那麼寫實好嗎」。

這名網友表示，「男人每當上完班，開車回到自家車庫後，往往都不會立刻起身走到家門，而是會在車上玩個手機、抽根菸、閉目養神，這是為什麼呢？」，好奇發問「車上真的比家裡舒服嗎？」

貼文引發眾多已婚網友留言，表示「因為家裡有另外一個老闆等著你回家上班」、「多少男人寧可在公司加班也不想早點回家」、「回到家就沒隱私了，懂？」超多難過回覆讓原PO也回「是有沒有這麼卑微啦XD」，讓許多網友表示「你結婚你就知道」、「好哀傷的推文QQ」、「你爸可能也一樣這樣走過來的」，太多真實案例也讓一眾網友害怕，「你這樣讓我不敢結婚了」、「這串的婚姻好慘QQ」、「不要那麼寫實好嗎，這勸退度99%」、「我看停車場同事不論男女有時候也會在車上待一會才啟程回家」。

有網友分析，是因為需要一個享受獨處的時間，「只有在車上的這一刻，你才是完全屬於自己的」、「享受自己一個人寂靜的時光」，也有網友表示是不想把上班的壞情緒帶回家，「回到家女兒會衝過來要抱抱，所以要在車裡把負面情緒消化一下，不然會影響到孩子」、「職場和家庭模式切換需要時間」。

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