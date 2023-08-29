詐騙集團「貝萊德投顧」以高利誘騙投資人加入平台，負責洗錢的王男曾在個人Instagram上高調曬鈔票炫富，標註「持之以恆必有收穫」，營造假象吸引更多車手、小弟加入。日前刑事局南打獲報後，搜索後帶回21人，據警方估計，他們已成功吸金約2400萬元，全案移送法辦，高雄地院裁定王男羈押。

刑事局南打搜查後帶回21人，全案移送法辦，高雄地院裁定王男羈押。（圖／翻攝畫面）

詐騙集團以「貝萊德投顧」的名義，透過網路招攬民眾投資。詐騙集團聲稱該投資平台由「貝萊德投顧」經營，資金投入後可以穩定高獲利。多名投資人聽從詐騙集團指示，將資金匯入指定金融帳戶，原先說好預定獲利了結時可以領出，不料投資人多次被該公司推託、延遲，因此驚覺受騙，趕緊報警求助。

刑事局南部打擊犯罪中心獲報後組成專案小組，透過調閱資料比對、分析，鎖定集團內負責洗錢的王男，近日發動搜索後逮捕王男在內等21人、查扣名車3部，總值約600萬元。警方表示，此次案件有25人報案，每人匯款100至200萬元不等，初估集團吸金逾2400萬元。

警方表示，王男平時經常曬照炫富，以「持之以恆必有收穫」營造多金假象，吸引更多共犯。王男到案後否認犯行，全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，聲押獲准，幕後的詐騙集團警方仍在追查。

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