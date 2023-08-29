一名網友日前在PTT女孩版中發文，表示同事比她還有錢，家裡疑似是開公司的、也有兩三台豪車，但卻跑來和她們一起上班，讓她不禁疑問「這種人在想什麼？？？？」

這名網友分享，之前與同崗位的同事變熟後去家中拜訪，發現這位同事家裡停了兩三台超級豪車，且家中似乎是開公司的，讓她忍不住詢問對方什麼不在家裡上班？同事回應「不好玩啊，我覺得外面辦公室生活很有趣」，回答讓她相當震驚，表示這位同事平時中午都與大家去超商買微波便當，「好奇這種人在想什麼？？？？」

許多網友表示見怪不怪，「跟烏龍派出所裡面的人一樣啊」、「你看網紅去首富家裡吃的也很平常啊」、「出來交朋友的，這種人其實還不少」，強調對方真的就是來體驗生活、交朋友，「外面辦公室才可以認識朋友」、「體驗一般人的生活，了解一般人心裡在想什麼在追求什麼」、「身邊也有個同事類似，這種都跳出來交朋友做興趣的」。

另外也有網友分析，在家族企業工作並沒有那麼好，在外面上班會比較開心，「如果接家裡，錢多但事多。要忙多久都不知道，外面朝九晚五，不用加班」、「家裡的工作要嘛極爽，要嘛極血汗」、「少數是去外面磨練一下再回去接班的」，有些也與家庭教育有關，「有的二代家裡又不會給他錢」、「認識過這種的，家裡錢爸媽抓死死的，沒有太多零用錢可活用」、「很多家裡有錢的會把小孩當平民養阿」。

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