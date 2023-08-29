最近日本將處理過的福島第一核電廠核廢水往大海排放，引起國內外一些反對聲音，其中態度最激烈、動員力度最大的莫過於中國。中國激烈反對日本排放核廢水主要是在地緣政治上抵制美日韓小北約，但是要挑動反日情緒也得有一定的社會環境與政治條件，碰巧的是，日本是中國大陸多年來鼓動政治激情的最佳練拳沙包，這次拿日本核廢水排放議題來報復日本與美韓首腦的大衛營協議，可說是最佳的「隔山打牛」招式。

美日韓大衛營協議形成了國際政治觀察家所謂的「小北約」態勢，讓中國如芒刺在背。如同今年5月份7國集團（G7）廣島峰會期間中俄聯合艦隊在日本附近海域進行戰略巡航一樣，中國必須針對西方國家集團把手腳伸進臥榻之側有所回應，即便阻擋不了美國，還可以震懾它的爪牙──日本。換句網路視頻上常見的台辭便是：「我打不了美國，難道還打不了你小日本嗎？」

中國即使極力反對日本核廢水排放，但只准許香港進行抗議活動，大陸沒有任何一個城市准許民眾上街抗議。（圖／路透）

當然，藉機震懾日本還有現成的條件可以利用，因為中國抗日戰爭的緣故，長期以來日本都是中共鼓動敵對仇恨最常用的目標，稍不留神，遍地躁動的反日情緒就像乾草堆一樣可以隨時點燃，過去幾十年來曾因細故多次爆發反日示威或暴亂活動，日本品牌商店、日式餐廳、日本汽車都成為民眾發洩仇日情緒的目標，打砸搶等破壞行為在國際影響非常驚人。但是不論基於抗日戰爭、亞洲霸權與美日戰略關係，在中國都屬於「政治正確」，暴力手段無論如何非法與莽撞，極少會遭到法律嚴懲。

中國雖極力反對日本核廢水排放，但只有香港出現對日抗議活動，整個中國大陸都未獲准進行對日本核廢水排放的抗議活動，其內情值得仔細推敲。（圖／新華社）

一位西方記者曾下功夫研究為何中國近乎宗教式的反日情緒比其他國家都更多、更強烈，他在2013年發表於《石英》（Quartz）網站上的文章指出，中國電視黃金時段中有高達3成播出對日本作戰主題的劇集，在高度商業化的電視劇市場中，這顯示對抗日本軍隊的戲劇不只有一定的市場基礎，甚至有難以滿足的無窮盡的胃口。

在中國抗日神劇風行的2013年，中國電視黃金時段中有高達3成播出以抗日為主題的劇集。圖為抗日神劇劇情截圖。（圖／新浪網）

報導所指的這些被稱為「抗日神劇」的劇集粗製濫造，情節誇張荒誕，例如：射箭隊女運動員遭日軍輪姦後突然爆發，一弓同時射出3箭，短時間內射殺了整個連的日本兵；有抗日女兵在褲襠內藏手榴彈，在被強姦時拉開炸彈的插梢；十來歲的小女孩用石頭擊落日軍飛機；雙手撕裂日本兵，等等。這類胡亂拼湊的「抗日神劇」招來大量的負面評價，國家新聞出版署廣電總局為此出面進行整治，「抗日神劇」 也被網民改稱「抗日雷劇」。北京大學史學教授與戲劇作家李非評論此一現象時指出，「雷劇」過度誇張和對戰爭的嘲弄會扭曲一般觀眾心目中的史實及觀點，給社會帶來嚴重的負面影響。

對於現在絕大多數未經歷過抗日戰爭的年輕觀眾來說，這類抗日題材戲劇粗製濫造扭曲了戰爭與世界觀，在這種影視環境下長大的樸素青年，心中會留下日本人都是猥瑣不堪、殘暴又笨拙的印象，顯然很難期待新一代青年進入社會後能對鄰國日本國民有正確的觀感，並因此在與之互動時做出正確的決定。網路上很多動輒喊打喊殺的民眾，隨時要動用核武把某國滅掉，這樣的民意經過不斷來回激盪而升高，顯然也非國家社會之福。

10年前的抗日神劇內容荒誕，雖然有不錯的收視率，卻同時有大量的負面評價，中共國家新聞出版署廣電總局為此出面進行整治。（圖／新浪網）

英國諾丁漢大學亞洲研究所網路期刊《亞洲對話》（Asia Dialogue）上曾發表一篇文章分析稱，中國的仇日反美民間活動，不但帶有政治動機，而且在積聚了多年的發展之後，已經漸漸成為一門數以億元計的愛國宣傳生意。除了一些抗日或愛國題材的神劇，還有軍事專家、掛教授頭銜的學者成為電視或網站的常駐評論員，加上流竄在各網站上撰文賺取流量的自媒體，無形中組成了一個政治正確、以愛國為主題、窮兵黷武的網路商業生態系統。

這次日本核廢水排放引起中共強烈抗議，但大陸卻除了香港之外沒有發生抗議活動，大陸官媒發布的都是日本、韓國與其他南洋國家的抗議照片。（圖／路透）

這些宣傳生意以愛國為名，卻以吸引流量為目標，熱中於用歧視性姿態與煽動性言論炒作議題，有時甚至能對某些議題造成推波助瀾的效果。當然，執政者也會運用這些商業力量來為當局的政策護航，就像這次反對日本核廢水排放在網路上的操作一樣，至於會不會像以前幾次失控的反日運動砸壞了民眾的財產，造成社會的傷害與國際聲譽的影響，必須謹慎應對，以免得不償失。