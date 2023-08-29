童星出身的許瀞蔆從國小五年級就開始演戲，養成獨立的個性，沒想到她人生曾經歷兩次危險，國中時被另位童星的爸爸騷擾險被侵犯，另一次是在路上被擄人綁架，生命遭受威脅，還好她冷靜不驚慌，讓自己成功脫險。

許瀞蔆至今記憶猶新，國中時她接到一齣在新北市林口山區取景的戲，家住桃園的她，都是搭林口長庚接駁車到長庚，劇組再接她到山區拍戲，但某天收工特別晚，隔天又一早通告，沒有車可以搭，同劇男童星的爸爸便邀她到家裡過夜，「因為我跟那個童星認識很久，合作很多部戲，童星時期就同公司，跟他爸媽也都認識，也去住過他家一次，我就說『好哇』。」

「他們家有兩層樓，三樓跟四樓，第一次住時我是跟他兒子一起在四樓打地鋪，大人住三樓。那天他爸上四樓叫他去睡樓下，說『阿公阿嬤怕你欺負人家』，我也不疑有他。」沒想到，這只是一個說詞，真正欺負人的竟是童星爸爸，「我那時候還小，不知道要鎖門，睡覺睡到一半，感覺到有人摸我身體，而且還邊親我，我嚇醒說『你在幹嘛』，他還很冷靜說他睡不著，我說『你在幹嘛，你睡不著幹嘛來找我，你出去』，還好他就出去了，我立刻把房間門鎖起來，整個晚上不敢再睡。」

許瀞蔆國中時期遇過性騷擾，但當時年紀還小並不知道如何反應。（圖／焦正德攝）

隔天到片場，她才跟那位男童星說前晚發生的事情，「我就在哭，他爸看到我落單，就過來說『妳不要亂講話』。」她也真的就隱忍下來，「當時我只是小朋友，年紀太小，根本不知道還能如何反應，就都沒有講出來，一直到現在。」

另一次遇到危險，是她二十歲時，當天她準備開男友的車去拍戲，遇上隨機擄人綁架，「那天下雨，我趁雨停空檔要跑步去開車，一台車插在車道上，有人示意我從他旁邊繞過去，結果我一過去，他拿出童軍繩勒住我脖子，後車門一開，要把我推進去，那台就是他的車！」

許瀞蔆用盡洪荒之力用手頂住車身，歹徒見她抵抗，乾脆改用拖的，她因為脖子被綁住又被拖，難以呼吸，就被拖進車子裡，「很可怕是因為身上淋過雨有熱氣，不到五分鐘，車子裡都是霧氣，外面看不進來，我也看不到外面。」遇上意外狀況，她卻格外冷靜，沒有哭或呼救，「我滿腦子想著我要怎麼離開這裡，我就開始跟他談判，問他是不是要錢，他說『對，我要錢』。」

成年後許瀞蔆也曾遭遇綁架事件，幸好對方心軟放她一馬。（圖／焦正德攝）

見對方目的是錢，許瀞蔆開始動之以情，「我說我是單親家庭，家裡有媽媽要養，我做兩份工作，早上去保險公司上班，現在要去台北工作，我不是背名牌包，不是有錢人，我可以把身上錢都給你，請你放我走。」沒想到，這番話還真的奏效，對方說自己也是單親家庭，因為被倒債的經濟壓力，才鋌而走險。

很幸運的是，她遇上的綁匪不是真的性格殘暴，對方放她走，並跟她道歉，錢也沒有拿，「過程大概十五分鐘，我一上車暴哭，打給我媽、打給公司說我被綁架，劇組一開始不相信，還是要我去，我到現場他們都嚇死，因為脖子的勒痕摩擦流血，我的狀態沒辦法拍，他們叫我快回家休息，後來傷口過了滿久才好。」

許瀞蔆說：「幸運的是兩件事都是大事，但我都沒有被得逞，人都平安。」從小獨立拍戲的經驗，讓她可以冷靜面對突發狀況，「我只想著要活下去，要怎麼離開，如果掙脫、搏鬥可能更激怒對方，女生的力氣怎麼可能贏過男生。」此後她也提高警覺心，走路或開車都會環顧四周，提防被鎖定或跟蹤。很巧的是，兩起事件都是她拍在導演李岳峰作品時發生，令她哭笑不得。

許瀞蔆很幸運地逃過兩次危難，如今的她個性冷靜，面對各種突發狀況都能理性處理。（圖／焦正德攝）

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