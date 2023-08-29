28歲男星顏佑庭因《全明星運動會2》、《來吧！營業中》兩實境秀知名度大增，8月21日下午6點左右，時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，顏佑庭正和一位長相清秀顏值極高的美女，兩人相約台北市中山區百貨美食街用餐，彼此互動親暱但不甜膩，看來已是交往一段時間。而從顏佑庭的社群觀察後，發現兩人似乎是從去年就已有譜，而此時更是他在《營業中》出包之際，雖然事業小小受挫，但情場卻相當春風得意。

8月21日下午5點半左右，本刊讀者在中山區百貨激戰區的B1美食街，巧遇頭戴藍色棒球帽、身穿白T與短褲、運動拖鞋的顏佑庭，正在和一名長髮美女進行晚餐約會，兩人叫了滿桌食物吃得非常開心，但不到30分鐘的時間，就迅速結束用餐。時間來到傍晚6點，顏佑庭和長髮美女一同離開餐廳。

快速用餐完畢後，顏佑庭與女伴一前一後離開美食街餐廳。（圖／讀者提供）

本刊發現這位長相清秀顏值極高的美女在社群以「Pipi（屁屁）」自稱，而兩人在今年5月還一起同遊日本，看來感情相當穩定。此外，顏佑庭還特別在女方生日當天在社群發文寫下：「感謝屁屁總監帶我出來玩，也感謝她一路當我攝影師。」雖然沒有標記女方，但似乎是他低調的愛情宣言。

比顏佑庭更為低調的Pipi，則是兩人出遊後相隔1個月後，直到回台才將遊日本照片Po在社群，即便是同遊日本，兩人也沒有Po出合照，僅有兩人以富士山為背景的同地點照片。而先前顏佑庭出席活動被問是否有女友？他面露尷尬微笑沒有多做回應，似乎是偶包太重，不想讓戀情曝光。

顏佑庭和這位在社群以「Pipi（屁屁）」自稱的美女，據查兩人曾在今年5月一起同遊日本。（圖／取自顏佑庭、Pipi IG）

不過，本刊早在去年4月16日，便曾拍到顏佑庭溫馨接送疑似Pipi的女子。當天下午6點多與友人球敘結束，獨自駕車到了捷運忠孝復興站的SOGO百貨公司接一名女子上車，接著又接了弟弟一同前往新北市三重區一家診所看診，路程中女方都很孰悉的坐進副駕駛座，彷彿就是女主人一般，而弟弟自然是坐在後座。看完醫生後顏佑庭送弟弟在台北車站附近下車，載著女生一路直奔基隆，中途到雞排店領了餐再送女生回到住處。進門前女方頻回頭和顏佑庭道別，看來頗依依不捨。9點半左右，顏佑庭驅車回到住家。

對於顏佑庭與Pipi兩人關係？顏佑庭所屬經紀公司好看娛樂回應本刊表示：「藝人交友狀況，經紀公司不會多加干涉。」

去年四月本刊曾捕捉到顏佑庭去接疑似Pipi的女子，載她去看診買餐再溫馨送回家。（圖／本刊攝影組）

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