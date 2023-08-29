顏佑庭當年自選秀節目《超級接班人》進入演藝圈，2021年他參加《全明星運動會》第二季，當他搭上這台網友戲稱是實境秀的戀愛巴士後，果真沒有讓觀眾失望，除了運動成績表現優，他也先是公開壁咚女戰神小8，之後又點名胡瓜的兒子胡釋安當時的緋聞女友吳心緹，為他拍攝情人視角仰臥起坐影片，順勢發展出多段曖昧情，也收穫不少CP粉。

2022年5月時報周刊CTWANT曾直擊顏佑庭和洗菜，私下相約羽球雙打運動。雖然洗菜曾被他發「麻吉牌」，但顏佑庭卻甘願當車伕上演接送情，顯見兩人的好交情。同年底顏佑庭與啦啦隊女神林襄配對錄製《我們練愛吧》第三季，林襄還幫顏佑庭慶生，當時更說男方各方面條件，約有80%符合自己對另一半的期待，不過隨著時間過去，林襄的正牌男友馬傑森浮出檯面，顏佑庭也有約會對象，證明兩人當時真的只是為節目「做足效果」。

去年5月本刊曾直擊顏佑庭和洗菜私下相約打球，但兩人稱是好友。（圖／本刊攝影組）

不過出道多年的顏佑庭，最讓人最有記憶點卻是他在《來吧！營業中》老屋擔任服務生時，因介紹無法製作的奶昔、調酒出包，到送碗放錯桌，這些連續出包事件。事後，顏佑庭決定跟節目告假，到外面餐廳當工讀生。事件發生後，炎亞綸面對網友指控在節目中「職場霸凌」小10歲的顏佑庭，炎親上火線解釋是剪接問題，不過卻被抓包自己IG追蹤了節目每位成員，卻獨漏顏佑庭。

顏佑庭在《來吧！營業中》因表現不佳在第10集就提早下車，而炎亞綸則在《嗨！營業中》第二季中，則事發生被網紅耀樂指控偷拍未成年性愛影片，全案目前已進入司法調查階段，讓擔任店長要職炎亞綸，僅到第11集節目就下台一鞠躬。

顏佑庭與啦啦隊女神林襄曾配對錄製《我們練愛吧》，看來郎有情妹有意的兩人，如今各有對象。（圖／東森提供）

顏佑庭近日鮮少出現在螢光幕前，他坦言這段時間除了調養2月因氣胸開刀的身體外，還會跟爸爸小顏去工地做工、搬磚頭，因為他捨不得爸爸辛苦，「我不忍心看他年紀一大把，還在那邊搬，所以去幫忙他，才會有機會記錄一些影片，放在社群，讓我發現生活不只是音樂、跳舞，還要花時間陪伴我的家人」。

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出道多年的顏佑庭（左），最讓人印象深刻是他在《來吧！營業中》連續出包，最後下車節目，而炎亞綸（中）先前被指「霸凌」顏佑庭，自己卻在今年因感情糾葛下車《嗨！營業中2》。（圖／TVBS提供）

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