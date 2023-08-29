F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye（詹雯婷），日前控告恩師陳建寧偽造文書，事後遭對方反告妨害名譽，雙方各執一詞，經檢方調查後發現，該簽名確實為Faye簽名，因此依誣告罪起訴她，Faye則喊冤否認犯罪，而Faye身分背景也被起底，不僅是豪門千金，還是天后蔡依林的同班同學。

Faye是飛兒樂團的首任主唱，2004年因「Lydia」走紅於華語歌壇，2018年2月Faye宣布單飛，以本名加盟亞神音樂；事後傳出Faye與陳建寧及前東家華研國際鬧翻，樂團則找來新主唱Lydia（韓睿）再出發。

Faye指控華研有1份履約保證書簽有她名字的合約，並非她親自簽名，她也沒印象有授權他人代簽，質疑該保證書是陳建寧及華研董事長等高層涉嫌偽造。陳建寧挨告後則反控Faye涉嫌誣告及妨害名譽，檢方調查後認定Faye明知保證書上是她簽名，仍控告陳建寧等人，依誣告罪起訴Faye，陳建寧等人仍獲不起訴處分。

事實上，Faye除了歌手身分之外，她同時也是泰山集團千金，Faye的阿公是泰山企業榮譽董事長，爸爸也曾擔任過泰山公司營建部經理、超商福客多的總經理，不過她向來十分低調，鮮少提起自己的身家背景，因此外界也對她「富三代」的頭銜相當陌生。

此外，Faye也是天后蔡依林的大學同班同學，兩人同時就讀輔大英文系，據《壹蘋新聞網 》報導，蔡依林曾表示，當初兩人在班上的交友圈不同，進入歌壇後私下也少有聯絡，但碰面仍然會打招呼。