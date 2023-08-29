台北市長蔣萬安（前）29日一早到松山機場搭飛機，率團前往上海參加2023雙城論壇，行前受訪。（趙雙傑攝）

台北市長蔣萬安今（29）日一早到松山機場搭飛機，率團前往上海參加2023雙城論壇。雙城論壇因新冠肺炎疫情，連續3年以視訊舉辦，今年恢復實體，是蔣萬安上任後首次參與。蔣萬安行前受訪時提到，現階段兩岸關係不平靜，是渴望和平、安定與繁榮的台灣民眾所不樂見的，需要有持續對話的機制及誠意，才能在千頭萬緒之中穩定兩岸互動的關係，要用實際行動改變形勢。

蔣萬安今在機場時表示，無論政黨政治如何變化，無論兩岸關係是順境還是逆境，雙城論壇都持續維持兩座現代化城市的對話，也在兩岸關係中傳遞了和平的價值以及對話。

針對此行，蔣萬安提到，現階段兩岸關係確實不平靜，是渴望和平、安定與繁榮的台灣民眾所不樂見的，兩岸關係複雜不是三言兩語可簡化，需要有持續對話的機制及誠意，才能在千頭萬緒之中穩定兩岸互動的關係，要用實際行動改變形勢。

蔣萬安強調，在兩位前任市長所經營的雙城論壇架構下，在中央法規規範下，他將以行動創造契機，「我們珍惜民主、維持和平、創造繁榮的企圖心始終不變」。

雙城論壇將於明早9時在上海國際會議中心登場，蔣萬安、上海市長龔正將分別致詞，並簽署減碳永續、會展產業、羽球運動等3項合作備忘錄，另由2市局處以「新趨勢、新發展」主題演講。