台北市長蔣萬安29日赴上海參加雙城論壇，他表示，身為台北市長，有責任把握任何機會爭取繁榮發展，雙城論壇維繫2座現代化城市的對話，在兩岸關係中傳遞和平的價值，近年又因農產品銷售，迫切需要對話機制解決，他以行動創造契機，珍惜民主、維持和平和創造繁榮的企圖心始終不變。

蔣萬安今日前往參與雙城論壇，他上午於松山機場受訪時指出，雙城論壇引起各方關注，台灣是開放社會，中華民國是民主國家，因此任何重大的決策都一定會有正反意見，這是台灣是中華民國最寶貴的資產，非常感謝也更是珍惜。台北市是首善之都，他身為台北市長有責任把握任何機會，為城市的未來和國家，爭取繁榮發展的契機。

他說，雙城論壇歷經前台北市長郝龍斌、柯文哲，前總統馬英九和現任總統蔡英文，無論政黨政治如何變化，無論如何兩岸關係是順或逆境，雙城論壇維繫2座現代化城市的對話，在兩岸關係中傳遞和平的價值及對話。

蔣萬安提及，現階段兩岸關係確實不平靜，是渴望和平、安定與繁榮的台灣民眾所不樂見的。在此同時，兩岸因為ECFA架構，穩定雙方綿密的經貿互動，近年因為農產品銷售、商務摩擦，迫切需要對話機制解決。

他強調，兩岸關係的複雜無法三言兩語簡化，需要有持續對話的機制及誠意，才能在千頭萬緒中穩定兩岸互動的關係，以實際行動改變形式、創造形式。他以台北市長身分，以台北市民集體的智慧，在郝龍斌、柯文哲經營的雙城論壇架構下，現階段中央法規規範內，以行動創造契機，珍惜民主、維持和平和創造繁榮的企圖心，始終不變。