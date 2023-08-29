日本桌球天后福原愛與江宏傑離婚官司至今未了，而她也因疑似出軌導致形象重創，工作受到影響，如今再傳出她與哥哥的公司已悄悄關閉，且兄妹關係疑似變得疏遠。

根據《女性自身》報導，「千秀企劃」公司是2004年福原愛雙親離婚後，千代媽媽與哥哥合開的公司，名字則是從母子二人名字各取一字而來，由哥哥擔任公司代表董事，據體育報記者透露，哥哥公司主要的業務為福原愛的經紀工作，2016年福原愛將經紀事務委託給了「電通Sports Partners」，哥哥則持續擔任原公司董事，而該公司就猶如福原愛一家的羈絆，然而近期經過法人登記冊確認，「千秀企劃」已於5月31日無預警解散。

回憶過去福原愛2021年離婚，媽媽從台灣回到日本時，哥哥被目擊獨自現身羽田機場接機，但卻未見到福原愛的身影，如今公司突然解散，媒體人認為，從福原愛哥哥和妹妹在公事上徹底斷開的舉動，兄妹關係想必也已經開始疏遠了。

事實上，福原愛的哥哥過去於公於私都相當支持福原愛，當福原愛首次參戰雅典奧運止步16強受訪時，曾提到自己在看到哥哥後忍不住哭了出來，哥哥當時還特地去名古屋買御守給她，讓她直呼「為了哥哥好想贏一次」，可見當時兄妹感情之好，對照目前的狀態不禁令人相當感慨。